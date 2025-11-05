Tras tragedia en Hermosillo, clausuran 13 tiendas Waldo´s

La cadena de tiendas Waldo’s enfrenta una nueva crisis nacional. A tan solo unos días del incendio en una de sus sucursales de Hermosillo, Sonora, que dejó 23 personas muertas y 12 lesionadas, autoridades de Tijuana clausuraron de manera temporal 13 establecimientos por incumplir las normas de Protección Civil Municipal y otras tres en Sinaloa.

Operativo en Tijuana: sellos por violaciones de seguridad

La clausura más reciente ocurrió en la tienda ubicada sobre la avenida Revolución y calle Novena, en la Zona Centro de Tijuana, donde personal del Ayuntamiento colocó sellos visibles por “violación al reglamento de Protección Civil”.

De acuerdo con José Luis Jiménez González, director de Protección Civil Municipal, el operativo forma parte de una supervisión preventiva en las 28 tiendas Waldo’s instaladas en distintos puntos de la ciudad.

El objetivo es corroborar que cuenten con su Programa Interno de Protección Civil (PIPC) y las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de trabajadores y consumidores”, explicó el funcionario.

Como resultado, fueron clausuradas 13 sucursales en colonias como Loma Bonita, Fundadores, Pajarita Santa Fe, Tijuana Sur, Fuentes, Mariano Matamoros, Soler, Revolución y Constitución, entre otras.

Jiménez González añadió que, en lo que va del año, Protección Civil ha realizado más de 330 verificaciones a centros comerciales y locales en Tijuana, exigiendo la correcta instalación de salidas de emergencia, extintores, señalética visible, botiquines e instalaciones eléctricas seguras.

Efecto dominó… también clausuran en Sinaloa

La revisión de medidas de seguridad se ha extendido a otros estados. En Sinaloa, de las 15 sucursales inspeccionadas en los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán, tres fueron clausuradas por deficiencias en sistemas contra incendios, falta de licencias de uso de suelo y ausencia de seguros de protección ante siniestros.

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, informó que una tienda en el Centro de la ciudad, ubicada en Álvaro Obregón y Escobedo, permanece cerrada hasta que se corrijan las fallas detectadas:

Sistema de alarma contra incendios inoperante

Exceso de mercancía en bodegas

Equipos de montacarga sin mantenimiento

En Guasave, Macario Gaxiola Castro, titular de Protección Civil, señaló que dos sucursales también fueron clausuradas por carecer de seguros contra incendios y permisos de uso de suelo, además de no contar con un plan interno de emergencias.

La tragedia de Hermosillo

El pasado 1 de noviembre, una explosión a las afueras de una tienda Waldo’s en la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, en pleno Centro de Hermosillo, desató un incendio que atrapó a empleados y clientes dentro del establecimiento.

El siniestro, que comenzó alrededor de las 3:30 de la tarde, se propagó rápidamente debido a la gran cantidad de materiales plásticos y artículos de bajo costo dentro del local. Las llamas consumieron el edificio en minutos, dejando una de las tragedias más graves en la historia comercial reciente de Sonora.

Entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad. Autoridades federales y estatales mantienen abierta una investigación sobre las causas exactas del siniestro y las responsabilidades empresariales.

Autoridades endurecen medidas de revisión

Tras el incendio en Hermosillo, distintos municipios han intensificado los operativos de Protección Civil en tiendas de la cadena. Expertos señalan que este tipo de verificaciones podrían extenderse a todo el país, en busca de evitar otro desastre y garantizar condiciones de seguridad mínima para trabajadores y consumidores.

La empresa Waldo’s no ha emitido aún un posicionamiento oficial respecto a las clausuras registradas en Tijuana, Sinaloa y Sonora.