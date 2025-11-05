Amigo del principe William y Kate Middleton muere

El pasado jueves 30 de octubre, Londres se vistió de luto tras conocerse la muerte de Ben Duncan, recordado por su participación en la temporada 11 del programa Big Brother UK y por haber compartido aulas universitarias con el príncipe William y Kate Middleton en la prestigiosa University of St Andrews.

Según el informe policial, Duncan cayó desde la azotea del hotel Trafalgar St James, ubicado en Westminster, en pleno centro de la capital británica. La caída, estimada en unos siete pisos, ocurrió alrededor de las 23:00 horas. Testigos alertaron a las autoridades tras ver a “un hombre en la azotea” minutos antes del fatal desenlace.

A pesar de la rápida respuesta de los servicios de emergencia, Ben Duncan fue declarado muerto en el lugar de los hechos. La Policía Metropolitana calificó la muerte como “inesperada pero no sospechosa”, lo que descarta por el momento la intervención de terceras personas.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho

Aunque la policía no ha encontrado indicios de un crimen, las circunstancias exactas de la caída aún se investigan. Las cámaras de seguridad del hotel serán clave para determinar si se trató de un accidente o de una acción deliberada. El forense, por su parte, deberá confirmar los resultados de la autopsia antes de cerrar oficialmente el caso.

Las autoridades británicas han sido cautelosas en sus declaraciones, mientras familiares y allegados esperan respuestas. La prensa local ha destacado que Ben Duncan atravesaba un momento personal difícil, aunque se desconocen los detalles.

Una vida marcada por la fama y la presión mediática

Ben Duncan saltó a la fama en 2010 gracias a su participación en Big Brother UK, donde se ganó la simpatía del público por su carisma y su pasado como estudiante junto a la realeza británica. Sin embargo, como ocurre con muchos exconcursantes de realities, la exposición mediática y la repentina fama tuvieron consecuencias en su salud mental.

Diversos usuarios en redes sociales, así como antiguos compañeros del programa, han expresado su tristeza y preocupación, recordando que Duncan había hablado abiertamente sobre sentirse bajo presión y enfrentar dificultades emocionales tras su paso por la televisión.

Es devastador. Ben era un tipo brillante, inteligente y amable, pero la fama no siempre es fácil de manejar, escribió un exconcursante en X.

El debate sobre la salud mental en los realities

La trágica muerte de Ben Duncan vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los apoyos psicológicos para los participantes de programas de telerrealidad. En los últimos años, varios exconcursantes de Big Brother y otros formatos similares han enfrentado crisis emocionales derivadas del escrutinio público y la pérdida de privacidad.

Mientras se esperan los resultados oficiales de la autopsia y del análisis de las cámaras del hotel, la sociedad británica lamenta la pérdida de un hombre que, pese a haber convivido con la realeza y gozado de la fama televisiva, parece haber cargado con un peso silencioso.

Ben Duncan deja tras de sí un recordatorio doloroso: la necesidad urgente de hablar de salud mental con la misma seriedad con la que se aborda cualquier otra crisis pública.