Zuma Energía, AINDA e ICATECH para fortalecer la capacitación y empleabilidad en energías renovables

Con el compromiso de seguir impulsando la formación técnica especializada, la empleabilidad y el desarrollo sostenible en el estado, Zuma Energía, AINDA —a través de su portafolio Jaguar Solar—, y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH), renovaron su convenio de colaboración, reafirmando una alianza estratégica que promueve la capacitación en energías renovables y la generación de nuevas oportunidades laborales en este sector en crecimiento.

La renovación de este acuerdo representa la continuidad de un esfuerzo conjunto que, durante su primer año de implementación, ha fortalecido las capacidades técnicas de cientos de chihuahuenses, contribuyendo a la transición energética del país y al desarrollo económico de la región.

En el contexto del crecimiento industrial y manufacturero de México, y del aumento de la demanda de infraestructura energética limpia, Zuma Energía y AINDA han trabajado junto con ICATECH para formar talento técnico capaz de responder a los retos del sector. Tan solo entre enero de 2023 y abril de 2025, se registraron 699 anuncios de inversión privada en el país, muchos de ellos vinculados al uso de energías renovables para cumplir con compromisos de sustentabilidad.

Chihuahua, uno de los principales receptores de Inversión Extranjera Directa con más de 936 millones de dólares acumulados, cuenta con condiciones óptimas para consolidarse como líder nacional en generación solar, al ser uno de los cinco estados con mayor radiación solar promedio —5.3 kWh/m² diarios—, lo que lo posiciona como un polo estratégico para la transición energética y la formación de talento especializado.

Durante el primer año de colaboración, 285 hombres y 277 mujeres de los municipios de Jiménez, Camargo, Ahumada, Galeana y Nuevo Casas Grandes participaron en 16 cursos de capacitación con un total de 487 horas de formación con valor curricular, avalados por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Las áreas de especialización incluyeron energías renovables, electricidad básica, computación, mecánica automotriz, STEM, inteligencia artificial y mantenimiento e instalación de paneles solares, alcanzando un 93% de acreditación (522 personas certificadas).

En la zona del portafolio Jaguar Solar —integrado por las plantas Ahumadas, Terroncitos y El Trece, con una capacidad total de 216 MW—, se capacitó a 288 personas, con una tasa de acreditación del 94.1%. Estas instalaciones permiten evitar la emisión de alrededor de 300 mil toneladas de CO₂ anuales, evidenciando el impacto positivo del proyecto tanto en el ámbito ambiental como en el social.

Durante la ceremonia de renovación del convenio estuvieron presentes José Arturo Morales Reyes, director general del ICATECH; Dra. Diana Sasse, vicepresidenta de Asuntos Legales y Corporativos de SPIC-Zuma Energía; Lic. Abraham Fuentes, Senior Counsel y titular de Asuntos Sociales; Lic. Alejandro Moreno, gerente de Comunicación y Asuntos Públicos; Sergio Luja, Senior Investment Associate de AINDA, Energía e Infraestructura; así como representantes de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua.

El director general del ICATECH, Lic. José Arturo Morales Reyes, destacó que la renovación del convenio consolida el trabajo conjunto entre gobierno, empresa y comunidad: “con esta renovación refrendamos nuestro compromiso con la educación técnica y la sostenibilidad. Queremos que más personas se capaciten en energías renovables y sean parte del futuro energético de Chihuahua.”

Por su parte, Alberto Robles, director de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad de Zuma Energía, subrayó: “en Zuma Energía creemos firmemente que la formación técnica impulsa el desarrollo de las comunidades y la transición energética. Celebramos este primer año de trabajo conjunto con ICATECH y nos entusiasma renovar la alianza para seguir fortaleciendo las competencias laborales que abren oportunidades en el sector.”

Asimismo, Sergio Luja, de AINDA, enfatizó la relevancia de continuar fortaleciendo el talento local: “fortalecer las capacidades técnicas y la empleabilidad impulsa el crecimiento económico y social de Chihuahua, consolidando su liderazgo en generación renovable. Nos entusiasma continuar esta colaboración en beneficio de las comunidades aledañas al Parque Solar Jaguar.”

Gracias a esta alianza, ICATECH pondrá en marcha nuevos programas de capacitación enfocados en energía solar, mantenimiento de sistemas fotovoltaicos y tecnologías limpias, con el objetivo de que más chihuahuenses adquieran competencias técnicas de alto nivel y participen activamente en el desarrollo energético del estado.