Lanza Municipio plan para rescatar el Río Sacramento

En rueda de prensa directores municipales, encabezados por Rocío Reza, coordinadora de Medio Ambiente y Protección Animal, presentaron la campaña “Rescatemos el Río Sacramento”, con el objetivo de recuperar este importante cuerpo de agua que forma parte de la historia de la ciudad desde 1709.

La iniciativa busca concientizar a la población sobre el daño que provoca la basura y el abandono en el cauce, así como fomentar la participación ciudadana para mantener limpio el entorno y mejorar la calidad de vida.Acciones de la campaña:

ConcientizaciónPerifoneo y volanteo del 5 al 15 de noviembre.Jornadas del programa “Mi Casa Limpia”Destilichadero y limpieza de patios en colonias:

Mineral I y III: 13 de noviembreMineral II y III: 24 de noviembreLimpieza del río: 27 de noviembre

Vacunación de animales de compañía:

29 de noviembreSancionesSe aplicarán multas o arrestos a quienes sean sorprendidos tirando basura en el río.Reforestación

Del 3 al 11 de diciembre.SeguimientoVigilancia permanente en la zona del río.

Además, el municipio invita a la ciudadanía a reportar a quienes tiren basura llamando al 072 extensiones 6052, 6062 y 6068, al 911, o mediante la app Marca el Cambio