Presenta ASE análisis del sistema anticorrupción.

-En la obra “Responsabilidad Administrativa y Combate a la Corrupción” compila ensayos de especialistas.

La Auditoría Superior del Estado presentó el libro Responsabilidad Administrativa y Combate a la Corrupción, una compilación de nueve ensayos de especialistas y servidores públicos con experiencia en la materia que hacen el análisis del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Desde sus distintas perspectivas, los autores ofrecen un análisis profundo y crítico con los que identifican aciertos, deficiencias y oportunidades de mejora del sistema y marco jurídico para el combate la corrupción.

El Auditor Superior, Héctor Acosta Félix presentó el texto que aporta una visión crítica, técnica y propositiva sustentada en la práctica institucional.

“Estamos a diez años de que se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, mencionó el Auditor al explicar que se trata de una ley que sustituyó los tipos genéricos para pasar a un sistema de tipos administrativos.

Antes era necesario establecer que la conducta señalada era en contra de los principios que regulan el servicio público, lo que cambió a un sistema de tipos administrativos, detalló el Auditor, quien resaltó, que pese a ello se crearon una serie de conductas que no pueden ser debidamente encuadran en estos tipos. “En mi opinión la asignatura pendiente”, puntualizó.

Acosta Félix mencionó que la visión de los autores que con amplia experiencia a nivel nacional y local pueden aportar desde su ejercicio como servidores públicos expertos en temas de fiscalización, control interno, investigación administrativa, docencia y práctica jurídica. Es importante, dijo reconocer el avance que en esta materia se ha tenido Chihuahua, que lo ha hecho ejemplar en combate a la corrupción.

El libro se presentó ante miembros del Poder Judicial, del Sistema Estatal Anticorrupción, académicos, titulares de órganos internos de control y servidores públicos estatales y municipales involucrados en tareas de combate a la corrupción, transparencia y fiscalización.

Los autores son:

• Francisco Javier Acosta Molina

o Presidente del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Chihuahua.

o Licenciado en Derecho, Maestro en Gestión Pública Aplicada y Doctor en Administración Pública.

o Servidor público con 25 años de experiencia.

• Sandro García-Rojas Castillo

o Consultor internacional, especialista certificado y conferencista.

o Experto en cumplimiento normativo, prevención de delitos financieros, gestión de riesgos y derecho penal económico.

• Jesús Abdala Abud Yepiz

o Colaborador de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.

o Licenciado en Administración Financiera, con maestrías en Administración y en Auditoría, ambas logradas con mención honorífica.

o

• Oswaldo Reyes López

o Titular de la Dirección General Jurídica de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.

o Licenciado en Derecho y Maestro en Gobierno y Políticas Públicas.

o Cuenta con diplomado internacional en Gerencia y Política del Petróleo y Gas.

• Efraín Augusto Marcelino Álvarez Caborno Ojeda

o Entre sus responsabilidades más recientes destacan el de: Coordinador General de Combate a la Impunidad en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y titular de la Unidad de Control Interno de la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal.

o Licenciado en Derecho.

• Felipe Alejandro Salasplata Cázares

o Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua.

o Licenciado en Derecho con Maestría en Derechos Humanos.

• Ana Isabel González Villaseñor

o Titular de la Coordinación de Investigaciones II de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.

o Licenciada en Derecho con Maestría en Administración Pública.

• Esaú Sánchez Pedroza

o Licenciado en Derecho con Maestría en Derecho Procesal Penal.

o Cuenta con diplomados en Amparo y Prevención de Lavado de Dinero.

o Presidente de la Asociación Nacional de Profesionistas en Combate a la Corrupción, tiene más de 15 años de trayectoria como servidor público.

o Es titular del despacho jurídico Sánchez Pedroza Consultores.

• Adriana Plasencia Díaz

o Titular de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, y de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios en SEP federal.

o Docente e investigadora. Es experta en políticas públicas, transparencia y rendición de cuentas y auditoría.