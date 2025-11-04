Tradición y Memoria en los CASEFEl arte

La memoria y las tradiciones resurgieron en los CASEF Siglo XXI, Zapata y Olivia Espinosa, donde estudiantes y docentes elaboraron emotivos altares dedicados a la memoria del comandante Roberto Briones Mota, del luchador Blue Demon y de la activista y enfermera Maricela Escobedo.

La Presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, recorrió cada una de las ofrendas, en las que los colores, las velas, las imágenes y los recuerdos dieron vida a una conmemoración especial del Día de Muertos.

A través de esta actividad, el DIF Municipal promovió la importancia de preservar nuestras tradiciones mexicanas, que celebran la memoria, el amor y nuestras raíces.