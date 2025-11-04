Logran vecinos de la colonia Revolución mejorar campo de fútbol con el Presupuesto Participativo

Vecinas y vecinos de la colonia Revolución se unieron para rehabilitar el Campo de Fútbol “Rigo González”, con su voto y compromiso al ser parte del programa Presupuesto Participativo de la Coordinación de Participación Ciudadana del Gobierno Municipal.

Durante años, los jugadores de esta comunidad practicaron en un terreno de tierra, donde los golpes y raspaduras eran parte del juego, hoy gracias al trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno, el campo comienza a lucir un nuevo pasto sintético, brindando un espacio digno, seguro y de calidad para la práctica deportiva.

El proyecto, identificado con el folio 102 de la pasada edición, fue promovido por Rafael Dorado, quien compartió que su motivación surgió en 2024 cuando como profesor en el Conalep II, participó junto a sus estudiantes y docentes en un proyecto que resultó ganador, inspirado por esa experiencia, decidió impulsar una propuesta que beneficiará a jóvenes y adultos del sector.

“Me motivó ver cómo el trabajo en equipo puede transformar realidades, este campo será un punto de encuentro para la niñez y la juventud y demuestra que cuando la comunidad se une, las metas se logran”, expresó el promovente.

Además de la rehabilitación del espacio deportivo, el proyecto busca sentar las bases para la creación de una escuela infantil de fútbol, con el objetivo de fomentar la actividad física, el trabajo en equipo y la convivencia sana entre niños y jóvenes de la colonia.

Para lograr ganar los vecinos, delegados de liga, usuarios del campo y el propio Conalep, sumaron esfuerzos, realizando estrategias de promoción como visitas casa por casa, volanteo y colaboración con otros proyectos, demostrando que la participación ciudadana es la clave para el desarrollo comunitario.

El promovente agradeció al Gobierno Municipal y al alcalde Marco Bonilla por impulsar programas que fortalecen el sentido de pertenencia y compromiso ciudadano.

“Si nosotros lo logramos, cualquiera puede hacerlo, este programa es una realidad que depende de nosotros y de nuestra participación, para construir las obras que mejoran nuestro entorno”, expresó.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a formar parte de la próxima edición del Presupuesto Participativo 2026, cuya jornada de consulta se llevará a cabo los días 29 y 30 de noviembre. Las y los interesados pueden conocer la convocatoria y los proyectos participantes en: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/DDHE/Presupuesto_Participativo.