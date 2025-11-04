Invita Municipio a disfrutar la cartelera de noviembre del Cine del Rejón

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a las familias chihuahuenses a disfrutar de la cartelera de noviembre del Cine del Rejón, que este mes presenta funciones especiales alusivas a la celebración del Día de Muertos.

El próximo viernes 7 de noviembre, el Cine del Rejón proyectará dos películas animadas que celebran la vida, la memoria y nuestras tradiciones:

• “Día de Muertos” – 5:00 p.m.

• “El Libro de la Vida” – 7:00 p.m.

Ambas películas están clasificadas como A, para todo público, y ofrecen mensajes positivos sobre la familia, la conexión con nuestros seres queridos y la importancia de mantener vivas las raíces culturales mexicanas. El acceso a las funciones es gratuito pero con cupo limitado, por lo que se tienen que adquirir los boletos a través del enlace: bit.ly/cinedelrejon

Con esta programación, el Instituto de Cultura del Municipio reafirma su compromiso con la promoción de espacios culturales accesibles para todas las edades, impulsando la convivencia familiar y el disfrute del cine.

Para más información sobre próximas funciones y actividades culturales, se puede consultar la página oficial del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua y las redes sociales del Gobierno Municipal.