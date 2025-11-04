Logramos Vinculación a Proceso del Padre Violador de la Niña Azul: Diputada

Ciudad Juárez Chih. a 4 de noviembre del 2025.- La diputada María Antonieta Pérez Reyes, dio a conocer que finalmente el día de ayer lunes 3 de noviembre, se logró la vinculación a proceso Miguel Ángel M. T. por la probable agresión sexual hacia su hija Azul de 6 años de edad.

“El equipo legal en defensa de la niña habíamos perdido la posibilidad en dos ocasiones anteriores con la jueza anterior de que se le librará la orden de aprensión y finalmente logramos en un tercer intento con una jueza nueva frente al caso, Alejandra Marín, se le presentaron todas las pruebas documentales y se giró la orden de aprensión la semana pasada”, explicó la legisladora.

Pérez Reyes agradeció a todo el equipo que ayudado en el caso, y obviamente a la madre de la menor Marlene Jiménez, a la licenciada Sandra Díaz y a la fiscal de la FEM, Wendy Paola Chávez, para que este hombre quede detenido y que enfrente el proceso de juicio en detención.

Abundó que el siguiente paso a dar en el caso es que se les ha dado a las partes tres meses de investigación complementaria, para retomar el juicio posteriormente, y se tendrá dos meses aproximadamente para unas pruebas adicionales.

“Esperamos que en todo este tema se lleven seis meses aproximadamente para que se pueda dictar una sentencia condenatoria importante”, dijo.

María Antonieta Pérez Reyes hizo hincapié en que también se estará haciendo ya los trámites correspondientes por parte del equipo de abogadas para que la pareja sentimental del imputado Cynthia Yolanda V. V. quien era cómplice de él para lastimar a la niña y que ya fue detenida desde hace un par de meses; pueda ser juzgada junto con Miguel Ángel M. T. bajo una misma causa dado que pues finalmente es una sola la víctima un solo el hecho.

“Hemos dado un paso muy importante en este caso de violación de alto impacto por la condición de autismo que presenta a la niña de 6 años y vamos a vigilar el proceso todos los días y cada etapa para que no vaya a terminar en algo que sea injusto para los derechos de la niña”, enfatizó la diputada morenista.