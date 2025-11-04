Insensible culpar a Calderón del asesinato de Carlos Manzo: Bonilla

El alcalde Marco Bonilla, consideró lamentables las declaraciones de los actores políticos de Morena respecto al cobarde asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“Yo, la verdad, ¿qué debo decir? Mira, no a la presidenta, a muchos actores, tantita madre, ¿verdad? Qué insensibles se ven diciendo que esto es culpa de Calderón o de otros gobiernos, cuando ellos tienen gobernando este país ocho años ya”, expresó.

Bonilla consideró de mal gusto que durante la conferencia mañanera no se haya mencionado el nombre del alcalde asesinado, y subrayó que su memoria “requiere honor y respaldo institucional de todas y de todos”

“El artero crimen no es digno de este trato por parte de la primer mandataria. La presidenta es la presidenta de todas las mexicanas y los mexicanos, no sólo de los de Morena.

Todos tenemos la esperanza de que a ella le vaya bien, porque si a ella le va bien, le va bien a México”, sostuvo.

Asimismo, llamó a la reflexión a las autoridades federales y a los distintos grupos políticos para fortalecer la estrategia nacional de seguridad, al considerar que “la seguridad no tiene colores”.

“La seguridad debe ser cercana, de frente y que proteja a las familias, para que puedan salir en calma y con tranquilidad; que garantice a productores, ganaderos y nogaleros la posibilidad de trabajar y exportar sus productos sin temor”, afirmó.

El edil cuestionó la declaración del secretario de la Defensa Nacional, quien aseguró que el Ejército brindaba seguridad periférica al alcalde asesinado. “Yo creo que eso no es lo que requiere México”, concluyó.