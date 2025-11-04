Presenta Karina Olivas informe del Dif Municipal

La presidenta del Dif Municipal, la contador público Karina Olivas, presentó este martes su informe de actividades desde el teatro de la ciudad.

La primera dama de la Capital, agradeció a los ciudadanos que día a día son parte de rescates a niños, niñas y adolescentes.

“Gracias por estar aquí, pero sobre todo gracias por ser ese granito de arena que cambia vidas para bien, con sus donaciones, brigadas, rescates y también quienes alzan la voz y se animan a denunciar algún caso de maltrato o abuso para que las vida de niños y abuelitos cambie para bien”, dijo.

Durante el informe se destacó la presencia de Maru Galván presidenta del Dif Estatal, empresarios, ciudadanos de los distintos centros comunitarios y clubes del Abuelo además del presidente Marco Bonilla.