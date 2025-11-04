Cuenta Dspm con Centros de Mediación para conflictos vecinales

La Subdirección de Justicia Cívica y Prevención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuenta con los Centros de Mediación con el objetivo de evitar que conflictos entre las y los ciudadanos terminen en alguna falta o delito.

Conflictos generados por fiestas escandalosas, ocupar el estacionamiento que no corresponde, molestias por intereses que involucran dinero, incluso en temas por mascotas, son resueltos a través de los medios alternativos de solución de controversias, como lo son los Centros de Mediación, ubicados en la comandancia norte y sur.

El ciudadano puede acercarse al centro de mediación más cercano, interpone su queja en contra de la persona, dar a conocer su versión y se inicia el proceso frente a un juez cívico, ahí se llega a un acuerdo mismo requiere un carácter de resolución.

Tan solo en lo que va del año se han registrado un total de 900 convenios, en los que se trabajó para brindar a las y los ciudadanos una solución y de esta manera generar entornos más seguros, sanos y llenos de convivencia, para más información puede acudir a cualquiera de nuestras comandancias.