INFORME DIF MUNICIPAL: Brindan apoyo directo a más de 4 mil familias vulnerable

Karina Olivas Presidenta del DIF Municipal, reafirmó su compromiso para una atención cercana, oportuna y solidaria a las familias que más lo necesitan, por eso, durante este año, el DIF ha acompañado a 4 mil 259 familias, con una inversión de 5 millones 857 mil 592 pesos.

Lo anterior invertido en la entrega de distintos apoyos sociales, como pañales, medicamentos, estudios médicos, aparatos ortopédicos, apoyos funerarios y comodatos, entre otros. Cada una de estas acciones responde a necesidades reales y contribuye a mejorar la calidad de vida de personas en situación vulnerable.

Asimismo, tras la contingencia ocasionada por las lluvias del pasado mes de julio, se implementó un operativo emergente en las colonias CDP, Ampliación Nuevo Triunfo, Vistas Ejidales, Revolución, El Porvenir y Praderas del Sur, donde se entregaron más de mil 300 apoyos emergentes, entre ellos kits de aseo personal, artículos de limpieza, hule y despensas, brindando respaldo inmediato a las familias afectadas.

El DIF Municipal mantiene un trabajo permanente para atender a la población en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo programas y acciones que permitan mejorar su entorno y garantizar un acompañamiento humano ante cada necesidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso de servir con responsabilidad, cercanía y resultados, impulsando una ciudad más solidaria e incluyente.