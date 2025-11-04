Aplaude Maru Galván trabajo del Dif Municipal

María Eugenia Galván Antillón, presidenta del Dif Estatal, aplaudió el trabajo de Karina Olivas frente al Dif Municipal de Chihuahua, destacando el verdadero sentido del servicio.

“A nombre de nuestra gobernadora Maru Campos, agradezco tú trabaja querida Karina, por servir con amor, de corazón por la calidez humana. En Chihuahua se hace el trabajo como debe hacerse, porque la caridad no es dar desde arriba, sino a la par con responsabilidad moral”, comentó.

Agregó que se debe ayudar y servir por convicción y no como otros políticos que solo buscan datos.

“Vivimos en un tiempo donde hay que construir el bien común”, finalizó.Cedefam Mármol 3 próximamente