Álex Domínguez lanza desplegado con reto público a los Senadores de la República por Chihuahua

El Diputado Federal Álex Domínguez y presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lanzó un desplegado evidenciando los riesgos de la ley General contra la Extorsión la cuál cuenta con fallas técnicas muy graves y de fondo.

Además reta a los Senadores de la República por Chihuahua a reflexionar y no votar por una “Ley al Vapor” que solo pondrá en riesgo la seguridad en Chihuahua.



“El balón está ahora en la cancha del Senado, diputados de la 4T y sus aliados votaron por una ley que libera a los criminales y deja indefensas a las víctimas, expresó el legislador federal.