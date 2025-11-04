Bienestar ofrece trabajo con sueldos de hasta 85 mil pesos; ve puestos y requisitos

fuente: unotv

La Secretaría de Bienestar abrió la convocatoria para quienes cumplan con los requisitos y se unan a sus filas en las diferentes vacantes disponibles, con sueldos que superan los 80 mil pesos.

¿Cuáles son las vacantes disponibles en la Secretaría del Bienestar?

De acuerdo con la convocatoria, la Secretaría del Bienestar tiene disponible como la Dirección de Apoyo al Diseño de la Política Social con un sueldo bruto mensual de 85 mil 968 pesos. Para el puesto, el aspirante debe contar con título universitario en Ciencias Políticas y Administración Pública. Además, es indispensable 4 años de experiencia.

Entre las vacantes disponibles en la dependencia federal se encuentra, también, la Dirección de Coordinación y Concertación para la Transparencia y Derechos Humanos, con un sueldo mensual bruto de 66 mil 362 pesos.

También con un sueldo de 66 mil 362 pesos, se encuentra la vacante de Dirección de Combate a la Corrupción, para el puesto pueden postularse personas tituladas en las carreras: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho, Economía, Humanidades, Relaciones Internacionales