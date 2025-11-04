Israel invita a Sheinbaum a visitar Medio Oriente y rechaza acusaciones de genocidio

fuente: unotv

El director del Departamento de Asuntos Civiles de las Fuerzas de Defensa de Israel, Roni Kaplan, invitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a conocer personalmente la situación en Medio Oriente, luego de los señalamientos que califican a Israel como un país genocida.

“Ojalá pueda venir acá también y ver las cosas con sus propios ojos”, expresó Kaplan, quien aseguró que sería “un gusto conversar con la presidenta y mostrarle todos los datos”.

El funcionario reconoció que Israel ha perdido la guerra de la información, lo que ha contribuido a una percepción negativa a nivel internacional.

“En la guerra de la propaganda o en la guerra cultural, como la quieran llamar, la perdimos y feo”, admitió.