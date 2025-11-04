Brindará municipio servicios gratuitos para mascotas

Con el firme compromiso de acercar servicios gratuitos que mejoren la salud y calidad de vida de las mascotas de compañía en nuestra ciudad, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, llevará a cabo una jornada de atención en la colonia Bellavista, este jueves 6 de noviembre, de 3:00 pm a 7:00 pm.

La cita será en el Parque Recreativo Bellavista, ubicado en la calle Mariano Samaniego y 26a, donde se ofrecerán servicios sin costo como vacunación antirrábica, vacunación quíntuple, desparasitación, Registro Municipal de Animalitos de Compañía y entrega de cartillas, con atención por orden de llegada y hasta agotar existencias.

Estas acciones forman parte del interés del Gobierno Municipal por estar cada vez más cerca de las familias, escuchando sus necesidades y contribuyendo a la salud de quienes nos acompañan en casa y llenan de cariño nuestros hogares.

Se invita a las y los vecinos de Bellavista y sectores cercanos a asistir puntualmente dentro del horario establecido y aprovechar este acercamiento de servicios, que impulsa el cuidado responsable y la protección de los animalitos de compañía en Chihuahua capital.