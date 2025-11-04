Anuncian fecha del sorteo del Servicio Militar Nacional para clase 2007 y remisos

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, informa que el próximo domingo 16 de noviembre se llevará a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN), correspondiente a la clase 2007 y remisos, en las instalaciones del Gimnasio Rodrigo M. Quevedo.

Este evento forma parte del proceso anual establecido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para determinar a los jóvenes que cumplirán con su servicio militar durante el año 2026.

Se invita a quienes realizaron su trámite de cartilla del Servicio Militar Nacional en tiempo y forma, a presentarse con una identificación oficial y la documentación correspondiente, para conocer el resultado del sorteo que definirá su situación militar.

El Gobierno Municipal de Chihuahua exhorta a los participantes a acudir puntualmente y seguir las indicaciones del personal militar y municipal durante el desarrollo del evento.