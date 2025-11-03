Reconoce regidora la creatividad en el concurso Altares de Muertos

La regidora Myrna Monge, en su calidad de presidenta de la Comisión de Educación del Ayuntamiento, participó en la ceremonia de premiación a las instituciones educativas ganadoras del concurso de altares de muertos, actividad enmarcada dentro del festival “El Regreso de las Ánimas” que reunió a cerca de 100 mil personas en el Centro Histórico de la ciudad.



Durante el evento realizado en la Plaza de Armas, la regidora Monge destacó el talento y la dedicación de los estudiantes de todos los niveles educativos que participaron en esta celebración cultural. “La imaginación y el compromiso de nuestros niños y jóvenes para honrar nuestras tradiciones es verdaderamente inspirador. Cada altar representa horas de investigación, trabajo en equipo y amor por nuestras raíces”, expresó.

Acompañando al alcalde Marco Bonilla en la entrega de reconocimientos, la regidora Monge resaltó que iniciativas como estas fortalecen la identidad cultural de las nuevas generaciones. “El Gobierno Municipal está comprometido con la organización de eventos que no solo entretienen, sino que educan y preservan nuestro patrimonio cultural para las futuras generaciones”, señaló.



La regidora Monge felicitó a las escuelas ganadoras: la Secundaria Estatal 3064 en primer lugar con su altar a David Alfaro Siqueiros, el Jardín de Niños Elisa Griensen en segundo sitio, y la Primaria Alfonso Hernández Irigoyen en tercer lugar. “Cada propuesta fue un testimonio del potencial creativo que existe en nuestras aulas. Estos jóvenes son la prueba de que cuando se les brindan espacios para expresarse, los resultados superan cualquier expectativa”, concluyó.