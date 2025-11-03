Revelan el modus operandi del asesino de Carlos Manzo

fuente: infobae

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Carlos Torres Piña, reveló los primeros videos que captaron la ruta del asesino del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Según los primeros avances de las autoridades, el agresor (aún sin identificar) realizó compras en establecimientos comerciales en áreas cercanas a la plaza municipal, donde se colocó una sudadera blanca que utilizó durante el ataque.

Otro de los aspectos relevantes que señaló Torres Piña fue que el autor del homicidio se hospedó en un hotel cercano al Centro Histórico de Uruapan, aproximadamente a las 16:00 horas. Posteriormente las autoridades tienen registro que a las 20:10 horas el hombre se aproximó a la víctima para realizar al menos siete detonaciones.

Los videos recuperados por la Fiscalía Estatal muestran que el sujeto abatido salió de una de las calles aledañas y se abrió paso por el evento en medio de la gente para aproximarse a la ofrenda central de la plaza y localizar al alcalde.

Posteriormente el homicida tuvo en la mira a la víctima, sin embargo, una serie de vallas metálicas de seguridad le impidieron el paso y tuvo que esperar a acercarse más al presidente municipal.

Ya teniendo en la mira a Carlos Manzo, las autoridades detallaron que el agresor detona una pistola de 9 mm en siete ocasiones.

“Corre (el agresor) y segundos después es sometido y también es abatido en el lugar.

Según informes periciales proporcionados por la fiscalía estatal, de las siete balas, una de ellas ingresó por el tórax en la parte del abdomen y le causó la muerte al edil.

Además, Torres Piña confirmó que en la agresión resultaron heridas dos personas, una de gravedad (un elemento de Protección Civil) que estaba siendo investigado y después se le deslindaron sospechas y el regidor Víctor Hugo de la Cruz que presentó una lesión menor.

El fiscal de Michoacán también detalló que hasta ahora, no se ha logrado identificar al agresor y tampoco ha sido reclamado el cuerpo, asimismo, los avances de investigación apuntaron que el atacante contaba con al menos un cómplice en la zona.

Finalmente, otro detalle que resaltó el fiscal fue que el agresor salió positivo en estudios relacionados con pruebas de droga, mismas que arrojaron que el homicida había consumido anfetaminas y marihuana.

Torres Piña también detalló que en la zona de la agresión se localizó una pistola de 9 mm, misma que fue relacionada con otros dos hechos de homicidio doloso.

Las autoridades detallaron que el primero hecho tuvo lugar el pasado 16 de octubre en la colonia Tierra y Libertad donde hubo un doble homicidio y otro hecho el pasado 23 de octubre en un bar de la colonia La Gran Parada, donde fueron lesionados dos trabajadores, de los cuales uno de ellos murió mientras recibía atención médica y la otra persona resultó con daños menores.