Inicia Marco Bonilla trabajos de remediación en puente de Riberas

El alcalde Marco Bonilla, recorrió la parte baja del puente ubicado en la calle Río Colorado y Circuito Vista Montana, que fue afectado por las lluvias, para supervisar el inicio de los trabajos de remediación que permitirán que a finales del año los vehículos puedan volver a transitar.

La estructura fue dañada por la corriente del arroyo que cruza por la colonia Riberas de Sacramento y luego de los trabajos de evaluación de daños realizados por la Dirección de Obras Públicas fue posible iniciar con la remediación, para reforzar la estructura que sostiene la plancha de concreto.

El alcalde Marco Bonilla, explicó a los vecinos que cruzaron por la zona que fue necesario hacer estudios previos para poder iniciar a arreglar este cruce. Además, informó que a finales de diciembre quedaría concluido, algo que agradecieron porque pensaban que iban a tardar varios años.

Carlos Rivas, director de Obras Públicas, explicó que la obra inicia con apuntalamiento total del puente, para poder colar las zapatas y columnas que sostendrán la estructura. La inversión de esta obra está programada en aproximadamente 7 millones de pesos