Chihuahua Capital será sede del 60 aniversario de Mujeres Jefas de Empresa

Lorena López Gutiérrez, integrante de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), informó que están de fiesta, pues celebran 60 años de su creación y Chihuahua capital será sede de un importante congreso del 10 al 12 de noviembre en el Centro de Convenciones, seguido de un poscongreso en la Sierra Tarahumara.

El programa iniciará el 10 de noviembre con una asamblea interna que reunirá a presidentas de las diferentes representaciones y a la dirigencia nacional, durante la cual se presentará el informe anual de actividades. Por la noche, se realizará una convivencia con temática norteña.

Los días 11 y 12 se desarrollarán conferencias, talleres y exposiciones empresariales, concluyendo con una cena de gala el día 12.

Como parte de las actividades conmemorativas, del 13 al 15 de noviembre las socias participarán en un recorrido turístico por la Sierra Tarahumara, que incluirá visitas a Cuauhtémoc, Creel y Divisadero. “Vienen más de 40 socias a la sierra”, informó la presidenta López Gutiérrez.

El congreso tiene como propósito fortalecer la formación de mujeres empresarias y emprendedoras, además de impulsar la promoción económica y turística del estado. “Esto es un apoyo para todas las mujeres que están en esa situación: capacitación, talleres y cursos para que crezcas tú como persona y crezca tu empresa también”, destacó.

La celebración por el 60 aniversario servirá además para evaluar los avances y definir nuevas estrategias de crecimiento de la asociación, que agrupa a mujeres empresarias de distintas regiones del país. “Toda la derrama que se genere quedará aquí en el estado”, subrayó la presidenta nacional.