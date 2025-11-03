Instalarán comité que revisará casos de indulto

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, informó que ya se trabaja en la conformación del comité que se encargará de analizar los casos de indulto tras la reciente aprobación de la Ley Beatriz.

Explicó que el órgano estará encabezado por la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, con la intención de quedar instalado de manera formal esta misma semana.

De la Peña señaló que el planteamiento impulsado por la gobernadora Maru Campos ya fue aprobado por el Congreso del Estado, y que este comité buscará acercar la justicia a las mujeres, especialmente a aquellas pertenecientes a comunidades indígenas.«Me preguntaban la semana pasada que cuál sería el primer caso.

Bueno, pues yo supondría que si el detonador de esta iniciativa que presenta la gobernadora para acercar la justicia a las mujeres, particularmente de las etnias que tienen presencia en el estado de Chihuahua, supondría que sería el caso de esta mujer llamada Beatriz», declaró el funcionario.

El comité estará integrado por representantes de la Secretaría de Gobernación Estatal, la Fiscalía y la Consejería Jurídica, instancia que colabora directamente con el despacho.