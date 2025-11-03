Recopila Municipio más de 190 mil kilos se basura durante el mes de octubre

Con la intención de conservar una ciudad limpia y de calidad para las familias capitalinas, el Gobierno municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, recopiló durante el pasado mes de octubre poco más de 198 mil kilos de basura, limpiando más de 452 mil metros lineales de vialidades ubicadas al norte de la ciudad.

Las cuadrillas de la Subdirección de Espacios Públicos, salen diariamente y con la mejor actitud para realizar acciones de limpieza, en los tres horarios laborales que son matutino, vespertino y nocturno, el primero inicia a las 7:00 am y el último finaliza a las 3:00 am.

Las acciones que se realizan son recolección manual de basura, corte y retiro de hierba, limpieza de bajo puentes; así como limpieza en barandales de seguridad ubicados sobre puente viales.

De igual manera, durante el mes de octubre, se pintaron más de 65 pasos peatonales, a fin de prevenir accidentes y cuidar la seguridad de los peatones, para que los mismos puedan llegar al final del día sanos y salvos a sus casas. El Gobierno Municipal reafirma el compromiso con las y los ciudadanos de sostener una buena imagen urbana.

Se pone a disposición el número del Centro de Respuesta Ciudadana “072” que atiende en un horario de 7:00 am a 10:00 pm, o bien, la aplicación “Marca el Cambio”, misma que es amigable y gratuita.