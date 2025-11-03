Madre rarámuri dona vida: Realizan con éxito trasplante renal en el Hospital Central

La intervención fue realizada por un equipo médico multidisciplinario cuya labor garantizó la seguridad del procedimiento

A través de un procedimiento exitoso que se efectuó bajo estrictos protocolos de bioseguridad en el Hospital Central del Estado, una mujer rarámuri donó uno de sus riñones a su hija, quien padecía insuficiencia renal crónica.

Esta cirugía representa un avance significativo en materia de procuración y trasplante de órganos en la entidad, como parte del compromiso del Gobierno del Estado de Chihuahua de fortalecer los programas de salud que salvaguardan vidas.

La intervención fue realizada por un equipo médico multidisciplinario integrado por cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, personal de laboratorio y especialistas en nefrología y angiología, quienes trabajaron en colaboración con los coordinadores hospitalarios de donación del Hospital Central y del Hospital Infantil de Especialidades.

Gracias a esta labor conjunta se garantizó la seguridad, compatibilidad y éxito del procedimiento, que permite que la adolescente de 16 años de edad, tenga una nueva oportunidad de vida.

El Centro Estatal de Trasplantes reconoció el gesto altruista de la madre donadora, símbolo del profundo amor materno y del espíritu solidario del pueblo rarámuri, quien actualmente se encuentra estable y ya fue dada de alta, así como la entrega y compromiso del personal administrativo y de los profesionales de la salud que hicieron posible este logro.

De la misma forma agradece a las personas y asociaciones civiles, que desinteresadamente colaboran en este caso, mediante donaciones y apoyos en especie para la madre de la menor de edad, quien durante las siguientes semanas deberá estar atenta a los cuidados de su hija y así lograr una pronta recuperación.

Este trasplante se suma a los esfuerzos permanentes por promover la donación y el trasplante de órganos y tejidos, y fortalecer la red estatal de coordinación hospitalaria.

La Secretaría de Salud, a través del Centro Estatal de Trasplantes, hace un llamado a los ciudadanos para que se sumen y adopten la cultura de la donación, con el fin de dar a otros pacientes vida.

Para registrarse como donador voluntario, ingresar a la página del Centro Nacional de Trasplantes:

https://dv.cenatra.salud.gob.mx/registrar.php. También se puede acudir a las oficinas del Centro Estatal de Trasplantes, en avenida Matamoros sin número, colonia Jardines del Santuario, Chihuahua, Chihuahua, de las 9:00 a las 14:00 horas, o comunicarse al teléfono (614) 438 14 48.