Informe DIF MUNICIPAL: Programas alimentarios fortalecen a las familias

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del DIF, mantiene su compromiso de brindar atención integral a los sectores que más lo necesitan, fortaleciendo su alimentación, salud y bienestar familiar.

En este año, mediante el Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM), se ha beneficiado a más de 7 mil 265 personas adultas mayores, garantizando el acceso regular a alimentos básicos y atención preventiva en salud.

Entre 2024 y 2025, se han destinado más de 74 millones de pesos para su operación.

En coordinación con el DIF Estatal, se apoya a 2 mil 650 familias de sectores prioritarios, entre jefas y jefes de familia, personas con discapacidad, menores de seis años, y mujeres embarazadas o en lactancia, mediante la entrega bimestral de paquetes alimentarios completos y de calidad, distribuidos directamente en sus hogares.

El DIF Municipal también opera siete comedores comunitarios ubicados en Punta Oriente, Valle Dorado, Vistas Cerro Grande, Unidad Vallarta, El Porvenir, 2 de Junio y Ladrilleras Norte, donde diariamente se ofrece un platillo balanceado a más de 500 familias.Gracias a la alianza con OXXO y su campaña “Cambio X Cambio”, de julio a septiembre se recaudaron 515 mil 39 pesos y se recibieron mil 320 kilos de alimentos, recursos destinados al fortalecimiento de estos comedores comunitarios.

Asimismo, durante 2023 y 2024, el equipo del DIF Municipal entregó cenas navideñas a 2 mil 700 familias, junto con cobijas, chamarras, juguetes y dulces, acompañando a las familias chihuahuenses en esta época tan significativa.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del DIF, reafirma su compromiso con la atención alimentaria y el fortalecimiento de las familias, promoviendo entornos solidarios y saludables para quienes más lo necesitan.