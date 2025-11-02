La indolencia del régimen asesinó a Carlos Manzo: Arturo Medina.

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, lamentó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y responsabilizó al gobierno federal.

Medina recordó que Carlos Manzo denunció reiteradamente el terror que viven las familias a las que representaba, así como el permanente llamado de auxilio para que la federación atendiera la violencia que aqueja a la región.

“Lo ignoraron, le dieron la espalda a su pueblo, la inacción criminal del gobierno le entregó a la delincuencia la vida de Carlos Manzo”, señaló.

El priista reprochó que cuando, orillado por la indiferencia de la federación, Manzo decidió combatir al crimen con los pocos recursos al alcance del municipio, fue criminalizado y se le ordenó sujetarse al “fallido Estado de derecho”.

“Le dijeron que no hiciera nada, que se quedara quieto, que ya estaban trabajando en el asunto. Le dijeron que no hiciera nada porque es la respuesta del régimen a todos los problemas del país: la inacción, la indiferencia, la criminal indiferencia”, enfatizó.

Finalmente, el coordinador parlamentario exigió que el Gobierno Federal tome el control del país y combata con firmeza al crimen organizado, pues la violencia tiene a territorios enteros sumidos en la ingobernabilidad, el miedo y la incertidumbre.