Llegan las “Rutas Mágicas de Color” al Valle de Allende.

Gracias a una inversión de 300 mil pesos, se renovó la imagen urbana para impulsar el turismo en la región.

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo turístico en el Valle de Allende, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, implementó el programa “Rutas Mágicas de Color” en la región.





Esta iniciativa consiste en la renovación de las fachadas del centro histórico de la localidad, mediante la aplicación de 5 mil 200 metros cuadrados de pintura para renovar la imagen urbana.

La dependencia estatal realizó una inversión de 300 mil pesos, que se sumó a la aportación de 150 mil pesos por parte del Ayuntamiento local.





La entrega de los trabajos se llevó a cabo durante una ceremonia encabezada por el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, y el presidente municipal, Rafael Payán Morales.



En lo que va del año, el programa Rutas Mágicas de Color se ha implementado en 11 localidades del estado, entre ellas la capital, Ciudad Juárez, Santa Isabel, Ahumada y San Francisco de Conchos; así como en Pueblos Mágicos como Hidalgo del Parral, Mata Ortiz (en Casas Grandes), Jiménez y Rosales.



Además del acto protocolario, autoridades estatales y municipales recorrieron la comunidad para constatar el estado de sus principales atractivos turísticos.



Los funcionarios inspeccionaron el Museo del Meteorito y visitaron un proyecto de observatorio astronómico, propuesto como la nueva sede del museo.



Finalmente, asistieron a una representación de la celebración de “Los Seremos”, una tradición centenaria en la que grupos de niños recorren las casas y realizan una serie de plegarias para posteriormente pedir dulces a los propietarios.