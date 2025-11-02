Recomendaciones de la Dra. Erika Arroyo para cuidar la salud en esta temporada invernal.

PADECIMIENTOS MÁS COMUNES ESTÁ TEMPORADA:

Infecciones respiratorias:

◦ Rinofatingitis (resfriado común)

◦ Amigdalitis

◦ Faringitis

Con la entrada del frío, los cambios bruscos de temperatura y los frentes fríos, es común que aumenten los resfriados, la faringitis o la gripe.

• Síntomas típicos: congestión nasal, dolor de garganta, tos, fiebre leve.

• Prevención: abrigarse bien, evitar cambios de temperatura drásticos, lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, ingesta adecuada de vitamina c, abundantes líquidos.

Infecciones gastrointestinales por virus o bacterias:

◦ Salmonelosis

◦ Enfermedades diarreicas agudas

Chihuahua se han reportado altos números de casos de salmonelosis relacionados con variables climáticas y alimentación.

• Síntomas: diarrea, vómitos, dolor abdominal, fiebre.

• Prevención: cuidar la higiene al preparar alimentos, evitar alimentos mal cocidos o que han estado fuera de refrigeración, asegurarse de que el agua y los utensilios estén limpios.

Cuáles vacunas se recomiendan??

Vacuna contra la influenza estacional

• En la campaña invernal de México se aplica esta vacuna para proteger frente a la gripe que circula más en los meses fríos.

• Es especialmente importante para los siguientes grupos:

• Niños de 6 meses a 59 meses (aproximadamente hasta 4 años 11 meses).

• Adultos de 60 años o más.

• Mujeres embarazadas.

• Personas de cualquier edad con comorbilidades (asma, diabetes, enfermedades del corazón, VIH, etc.). Vacuna contra COVID‑19

• También se suma a la campaña de vacunación invernal para reducir riesgo de complicaciones graves con los virus respiratorios.

• Puede aplicarse al mismo tiempo que la vacuna de la influenza.

• Los grupos recomendados incluyen los mismos vulnerables: niños pequeños con comorbilidades, adultos mayores, embarazadas, etc. Vacuna contra Neumococo (pneumocócica)

• Esta vacuna también aparece como parte de la estrategia para la temporada invernal 2025-2026 para proteger contra enfermedades graves del pulmón.

• Especialmente sugerida para adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, etc.