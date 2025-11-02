HomeLocalRecomendaciones de la Dra. Erika Arroyo para cuidar la salud en esta temporada invernal.
Local

Recomendaciones de la Dra. Erika Arroyo para cuidar la salud en esta temporada invernal.

La redaccióndestacadodra erika arroyosaludtemporada invernal

PADECIMIENTOS MÁS COMUNES ESTÁ TEMPORADA:

Infecciones respiratorias:
◦ Rinofatingitis (resfriado común)
◦ Amigdalitis
◦ Faringitis

Con la entrada del frío, los cambios bruscos de temperatura y los frentes fríos, es común que aumenten los resfriados, la faringitis o la gripe.
• Síntomas típicos: congestión nasal, dolor de garganta, tos, fiebre leve.
• Prevención: abrigarse bien, evitar cambios de temperatura drásticos, lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, ingesta adecuada de vitamina c, abundantes líquidos.

Infecciones gastrointestinales por virus o bacterias:
◦ Salmonelosis
◦ Enfermedades diarreicas agudas

Chihuahua se han reportado altos números de casos de salmonelosis relacionados con variables climáticas y alimentación.
• Síntomas: diarrea, vómitos, dolor abdominal, fiebre.
• Prevención: cuidar la higiene al preparar alimentos, evitar alimentos mal cocidos o que han estado fuera de refrigeración, asegurarse de que el agua y los utensilios estén limpios.

Cuáles vacunas se recomiendan??

  1. Vacuna contra la influenza estacional
    • En la campaña invernal de México se aplica esta vacuna para proteger frente a la gripe que circula más en los meses fríos.
    • Es especialmente importante para los siguientes grupos:
    • Niños de 6 meses a 59 meses (aproximadamente hasta 4 años 11 meses).
    • Adultos de 60 años o más.
    • Mujeres embarazadas.
    • Personas de cualquier edad con comorbilidades (asma, diabetes, enfermedades del corazón, VIH, etc.).
  2. Vacuna contra COVID‑19
    • También se suma a la campaña de vacunación invernal para reducir riesgo de complicaciones graves con los virus respiratorios.
    • Puede aplicarse al mismo tiempo que la vacuna de la influenza.
    • Los grupos recomendados incluyen los mismos vulnerables: niños pequeños con comorbilidades, adultos mayores, embarazadas, etc.
  3. Vacuna contra Neumococo (pneumocócica)
    • Esta vacuna también aparece como parte de la estrategia para la temporada invernal 2025-2026 para proteger contra enfermedades graves del pulmón.
    • Especialmente sugerida para adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, etc.
Tags :destacadodra erika arroyosaludtemporada invernal