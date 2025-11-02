HomeFarandulaHoy desfile de catrinas “El Regreso de las Ánimas” en el Centro Histórico.
Hoy desfile de catrinas “El Regreso de las Ánimas” en el Centro Histórico.

La redaccióncentro historicodesfile de catrinasdestacado
  • El Gobierno Municipal invita a las familias chihuahuenses a disfrutar de esta gran celebración en honor al Día de Muertos.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a toda la comunidad a disfrutar del Desfile de Catrinas “El Regreso de las Ánimas”, evento principal del Festival de Día de Muertos 2025, este domingo 2 de noviembre a partir de las 6:00 pm en el Centro Histórico de la ciudad.

El desfile reunirá a comparsas, academias de danza, agrupaciones culturales, entre otros, que rendirá tributo a los cuatro elementos del Mictlán: fuego, agua, tierra y aire.

El contingente partirá desde la intersección de las calles 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, avanzará por la avenida Aldama concluyendo en Plaza de Armas, donde continuarán las actividades del festival “El Regreso de las Ánimas”.

A partir de las 4:30 de la tarde se realizarán cierres viales en las calles laterales de la avenida incluyendo: Ignacio Ramírez, Escuadrón 201, Emilio Carranza, Mariano Jiménez, Francisco Xavier Mina, Nicolás Bravo, De la Llave, José Esteban Coronado, Santos Degollado, Ignacio Allende, Antonio Rosales y Vicente Guerrero.

Una vez concluido el desfile en Aldama e Independencia, se dará inicio a la reapertura de las calles y a las actividades nocturnas en Plaza de Armas, donde las y los asistentes podrán disfrutar del Puente de las Ánimas, el túnel de cempasúchil, un cráneo monumental como altar urbano, entre muchas otras actividades.

El Instituto de Cultura exhorta a las familias chihuahuenses a asistir con anticipación para encontrar un buen lugar y disfrutar el desfile de manera cómoda y segura. Asimismo, se emiten las siguientes recomendaciones:

  • Mantenerse en las zonas designadas para el público y evitar ingresar al paso del desfile.
  • Seguir las indicaciones del personal de seguridad y respetar las barreras instaladas.
  • Cuidar a menores de edad y personas mayores, manteniéndolos siempre a la vista.
  • Llevar agua o hidratación y protegerse del sol o de las bajas temperaturas.

El Festival de Día de Muertos “El Regreso de las Ánimas” continuará con actividades hasta el 3 de noviembre en Plaza de Armas y hasta el 7 de noviembre en el Museo Sebastián.

Las y los chihuahuenses pueden consultar la programación completa en las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio y del Gobierno Municipal de Chihuahua.

