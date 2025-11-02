Actualizan horarios de atención de los módulos de credencialización del Bowí.

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa que los módulos de credencialización del Bowí contarán con nuevos horarios de atención a partir de esta semana.

Los espacios ubicados en Juan Escutia, Terminal Norte, Terminal Sur y Catedral Norte, brindarán servicio de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m., mientras que los sábados atenderán en un horario continúo de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

En el caso de Catedral Sur, el horario entre semana será de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 4:00 p.m., en tanto que la hora de apertura y cierre los sábados será igual que en los otros módulos.

En dichos módulos, las y los usuarios podrán tramitar o renovar su tarjeta preferencial para estudiantes, personas mayores, con discapacidad o pertenecientes a pueblos originarios del estado, además de recibir atención sobre cualquier duda relacionada con el servicio de transporte Bowí.

Para más información o aclaraciones, se recomienda comunicarse a la línea de atención vía WhatsApp al (614) 512-93-86.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de ofrecer un servicio de transporte accesible y eficiente para todas y todos los chihuahuenses.