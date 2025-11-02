Premian a Juan Domingo Argüelles con la Medalla Wikáarame como Reconocimiento al Mérito Poético.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, entregó al poeta quintanarroense Juan Domingo Argüelles, la Medalla Wikáarame como reconocimiento al mérito poético, en el marco de las actividades de la Feria del Libro Chihuahua (Felich) 2025.

La condecoración se llevó a cabo en el cierre del IX Encuentro Estatal de Bibliotecas, para destacar los aportes del escritor a la literatura, así como su trayectoria.

El director general de Desarrollo Cultural, Gustavo Macedo, resaltó la voz y las letras del artista, que han acompañado a autores de todo el país.

El galardonado agradeció a la gobernadora Maru Campos y a la secretaria Alejandra Enríquez, por otorgarle el honor de recibir dicho reconocimiento, que honra su trabajo y promueve la cultura entre las y los chihuahuenses.

Juan Domingo Argüelles destacó que Chihuahua es tierra de poesía y que la Medalla Wikáarame contiene las raíces de esta. Señaló que estas tierras lo han acogido con simpatía y afecto inmediato, que se lleva como crecimiento personal.

“Me enorgullece decir que estuve en Chihuahua, en la Feria del Libro, y me acompañaron personas que comparten el gusto por la lectura y el compromiso con los entes que promueven la cultura”, manifestó durante el evento Argüelles.

En el evento protocolario estuvieron presentes el jefe del Departamento de Bibliotecas y Fomento a la Lectura, Erwin Limón, y Jessica Betancourt, coordinadora estatal de la Red de Bibliotecas Públicas.

La Felich continúa sus actividades el día domingo 2 de noviembre, de 9:00 a 21:00 horas, por lo que la Secretaría de Cultura invita a la ciudadanía a disfrutar de la lectura de poesía en voz alta, a cargo de César Antezana, Edgar Solíz e Iris Kiya.