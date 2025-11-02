Incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo deja 23 personas muertas y 11 heridas.

La Razón

Por:César Huerta

Gobernador Alfonso Durazo y alcalde Antonio Astiazarán confirman personas fallecidas por el incendio ocurrido este sábado en una tienda Waldo’s.

Al menos 23 personas fallecidas y 11 heridas es el saldo de un incendio registrado este sábado en una tienda Waldo’s ubicada en el municipio de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con la prensa local, el incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas al interior del establecimiento, ubicado en las calles Doctor Noriega y Matamoros, en el centro de la capital sonorense.

Algunas versiones señalan que el incendio se originó tras la explosión de un vehículo estacionado frente a la tienda, mientras que otras apuntan como causa del siniestro una posible falla en un transformador eléctrico.

Sin embargo, a través de la red social X, la Secretaría de Seguridad Pública descartó un atentado como causa del incendio. A su vez, la Fiscalía General de Justicia del Estado indicó que la hipótesis apunta a un evento accidental y que una de las líneas de investigación apunta a un transformador ubicado el interior del establecimiento comercial “que presume pudiera ser el origen del foco del incendio”.

Horas después, al ofrecer un balance del incidente, el gobernador Alfonzo Durazo Montaño confirmó que hasta este sábado suman 23 personas fallecidas, entre ellas menores de edad, y 11 lesionadas, que son atendidas en diferentes hospitales.

A través de un mensaje en video, señaló que ordenó una investigación “exhaustiva y transparente” para deslindar responsabilidades y determinar las causas del siniestro.

Por separado, a las 22:00 horas, la fiscalía sonorense informó que solamente 5 personas permanecen hospitalizadas:

2 en clínica del Noroeste

⁠1 en el Hospital Ocaranza del ISSSTE

⁠1 en el Hospital General de Zona número 14 del IMSS

⁠1 en el Hospital General Zona 2 del IMSS en Hermosillo



Antonio Astiazarán Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo, se sumó al llamado del gobernador para esclarecer lo ocurrido, y a través de la red social X enfatizó que “lo más importante ahora es acompañar a las víctimas, atender a los lesionados y estar del lado de las familias”.

El Departamento de Bomberos reportó en su cuenta de Facebook que el fuego ya fue controlado y que la intervención de los diferentes cuerpos de emergencia impidió que las llamas se propagaran a los negocios. Añadió que continúan las labores de búsqueda, enfriamiento y aseguramiento.

En declaraciones a la prensa, el director de Bomberos, Juan Francisco Matty Ortega,informó que “había muchas personas” al interior del establecimiento y añadió que personal de la Fiscalía de Sonora realiza los peritajes correspondientes para determinar las causas del siniestro.

“Necesitamos determinar si hubo previamente una explosión. Hay versiones de que sí, pero nosotros al momento, y por las condiciones, no podemos señalar que hubo alguna explosión. (…) En cuanto a las causas, no puedo decir exactamente qué fue, precisamente hay un procedimiento para eso y a correr a cargo de la fiscalía ”, comentó.

Sheinbaum instruye apoyo a familias afectadas

En tanto, el gobierno municipal y estatal suspendieron las actividades culturales con motivo del Día de Muertos, “por respeto y en señal de duelo”.

Al mismo tiempo, tras lamentar el incidente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez atender a familias de las personas afectadas.

