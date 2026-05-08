Capturó EPE a tres personas con 83 envoltorios en la colonia Dale

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, adscritos al Equipo de Proyectos Especiales (EPE), detuvieron a dos hombres y una mujer por presunto delito contra la salud en la colonia Dale.

Fue en atención a un reporte en donde solicitaban apoyo por la presencia de personas agresivas, en una vivienda de dicha colonia en donde los policías localizaron a Sandra Iveth R. R., de 45 años; Alberto Márquez M., de 49 años y Juan Roberto L. O., de 36 años, a quienes al realizarles una revisión preventiva, les fueron localizadas diversas porciones de una sustancia con características propias del narcótico conocido como cristal.

En total se aseguraron 83 porciones, por lo que las tres personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas.