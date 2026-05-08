Destaca sindica empoderamiento femenino

La Síndica municipal de Chihuahua, Olivia Franco, destacó la importancia de generar espacios que impulsen el empoderamiento económico y social de las mujeres, tras asistir al evento de networking “Mujeres en Conexión”, organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres.

El encuentro reunió a mujeres emprendedoras y líderes locales con el objetivo de fortalecer redes de apoyo, promover el diálogo e impulsar nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento.

Olivia Franco subrayó que este tipo de iniciativas contribuyen al desarrollo personal y profesional de las mujeres chihuahuenses.

“Es fundamental seguir impulsando espacios donde las mujeres puedan compartir experiencias, generar alianzas y fortalecer su liderazgo. Cuando una mujer crece y avanza, también fortalece a su familia y a su comunidad”, expresó.

La Síndica agradeció la invitación de la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Meléndez, así como al Gobierno Municipal de Chihuahua por promover encuentros enfocados en la capacitación, el emprendimiento y la colaboración.

Asimismo, reiteró que desde la Sindicatura continuará respaldando acciones que fomenten la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres en la capital.

“El trabajo en equipo y la creación de redes sólidas son clave para seguir construyendo una ciudad con más oportunidades para todas”, concluyó.