¡Dodgers son bicampeones de la Serie Mundial 2025! Juego 7 vs. Blue Jays se definió en 11 entradas.

El final de la Serie Mundial llevó a los aficionados de MLB a niveles de suspenso altos, dejando a los Dodgers como campeones sobre Blue Jays.

La Serie Mundial 2025 llegó a su fin con un merecido bicampeonato: Los Angeles Dodgers le ganaron a Toronto Blue Jays el Juego 7 del ‘Clásico de Otoño’ en un partido que se definió en extra innings.

Después de una intensa batalla de seis juegos, ambos equipos llegaron con todo al Rogers Centre de Toronto, donde los angelinos reafirmaron su título de campeones de la MLB en 2024.

Los Blue Jays, en donde juega el mexicano Alejandro Kirk, buscaban romper una sequía de 32 años sin coronarse en las Grandes Ligas, y aunque por momentos parecía que la mala suerte se iba, todo cambió en la novena entrada, que llevó a los extra innings.

Juego 7 Dodgers vs. Blue Jays: Pizarra y marcador por entrada

Después de una Serie Mundial que puso ‘los nervios de punta’ a todos los fanáticos de la MLB y sobre todo de los protagonistas, en donde hubo un juego de 18 entradas de Dodgers vs. Blue Jays histórico, regresaron a la casa de Azulejos para terminar con lo que inició el 24 de octubre.

Así terminó el tablero de juego entrada por entrada:

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C H E Los Angeles Dodgers (LAD) 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 5 11 0 Toronto Blue Jays (TOR) 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 14 0

Resumen: ¿Qué pasó en el juego 7 de la Serie Mundial 2025?

El último juego de la final de la MLB 2025 comenzó en el Rogers Centre con el primer lanzamiento, que se dio a las 18:10 horas (tiempo del centro de México), y se extendió hasta 11 entradas.

Ambos equipos se mantuvieron parejos durante las primeras entradas, con el pitcheo dominando gran parte del juego. Shohei Ohtani abrió por los Dodgers y Max Scherzer por los Blue Jays, convirtiéndose este último en el lanzador de mayor edad en iniciar un juego de Serie Mundial con 41 años y 97 días.

Toronto se adelantó temprano gracias a un poderoso jonrón de Bo Bichette en la tercera entrada, que impulsó tres carreras y puso al equipo en ventaja. Sin embargo, Los Ángeles (donde jugó Julio Urías) respondió en la misma entrada con un elevado de sacrificio de Teoscar Hernández que permitió anotar a Will Smith, manteniendo el marcador cerca.

El juego se extendió hasta la onceava entrada, cuando la ofensiva de Los Ángeles rompió el empate. Will Smith conectó un jonrón crucial por el jardín izquierdo, su segundo del partido, que le dio la ventaja definitiva a los Dodgers.

Mientras tanto, la novena de Toronto no pudo capitalizar las oportunidades en la parte baja de la entrada; un doble matanza del mexicano Alejandro Kirk extinguió cualquier posibilidad de empatar o revertir la ventaja en un momento decisivo.

La victoria de los Dodgers se consolidó gracias a su capacidad para aprovechar las pocas oportunidades que tuvieron, mientras que Toronto luchó hasta el último momento con una destacada actuación de sus jugadores estrella. Este juego 7 quedará en la memoria de los aficionados como un duelo intenso y estratégico que reflejó el nivel competitivo de la Serie Mundial 2025.