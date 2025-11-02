Conoce donde acudir por tu apoyo PAAM del 6 de noviembre al 5 de diciembre.
El Gobierno Municipal, por medio del DIF, informa a las y los beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) edición 2025, las fechas en las que podrán acudir a su centro comunitario, del 6 de noviembre al 5 de diciembre por su apoyo:
6 de noviembre:
- Riberas, 9:00 horas
- El Porvenir, 10:00 horas
- Sahuaros, 13:30 horas
10 de noviembre:
- Chihuahua 2000, 10:00 horas
- Rodolfo Fierro, 12:00 horas
- Villa Fantasía, 14:00 horas
11 de noviembre:
- Nuevo Triunfo, 10:00 horas
- Quintas Carolinas, 10:45 horas
12 de noviembre:
- Villa Vieja, 9:00 horas
- La Villa, 11:30 horas
- Industrial, 12:15 horas
13 de noviembre:
- CEDEFAM Vallarta, 10:30 horas
- Unidad Karike, 12:30 horas
14 de noviembre:
- CEDEFAM 2 de Junio, 9:00 horas
- Villa Nueva, 12:00 horas
18 de noviembre:
- Insurgentes, 9:00 horas
- Lomas Karike, 9:00 horas
- Unidad, 11:15 horas
- Diego Lucero, 12:45 horas
19 de noviembre:
- Martín López, 13:00 horas
20 de noviembre:
- Panorámico, 9:00 horas
- Colinas del Sol, 9:00 horas
- Granjas, 9:45 horas
- Jardines del Saucito, 12:00 horas
21 de noviembre:
- Cerro de la Cruz, 9:00 horas
24 de noviembre:
- Aires del Sur, 10:30 horas
25 de noviembre:
- Dale, 10:15 horas
- Valle de La Madrid, 11:00 horas
- Díaz Ordaz, 11:45 horas
- Rosario, 12:30 horas
27 de noviembre:
- Ranchería Juárez, 12:00 horas
28 de noviembre:
- Mármol III, 9:00 horas
- Vistas Cerro Grande, 12:00 horas
2 de diciembre:
- Lealtad II, 11:00 horas
- Lealtad I, 12:30 horas
- Desarrollo Urbano, 12:30 horas
3 de diciembre:
- Santa Rosa, 9:00 horas
4 de diciembre:
- Arturo Gámiz, 9:00 horas
- Popular, 13:30 horas
- CEDEFAM Palestina, 13:30 horas
5 de diciembre:
- CEDEFAM Punta Oriente, 9:45 horas
Se exhorta a las y los adultos mayores a acudir con su carnet, al centro comunitario que registraron como punto de recolección. Asimismo, se les pide acudir a la hora correspondiente.
Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones 2232 y 2239 de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:00 pm o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, en el mismo horario de atención.