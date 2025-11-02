HomeLocalConoce donde acudir por tu apoyo PAAM del 6 de noviembre al 5 de diciembre.
Local

Conoce donde acudir por tu apoyo PAAM del 6 de noviembre al 5 de diciembre.

La redacciónpaam

El Gobierno Municipal, por medio del DIF, informa a las y los beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) edición 2025, las fechas en las que podrán acudir a su centro comunitario, del 6 de noviembre al 5 de diciembre por su apoyo:

6 de noviembre:

  • Riberas, 9:00 horas
  • El Porvenir, 10:00 horas
  • Sahuaros, 13:30 horas

10 de noviembre:

  • Chihuahua 2000, 10:00 horas
  • Rodolfo Fierro, 12:00 horas
  • Villa Fantasía, 14:00 horas

11 de noviembre:

  • Nuevo Triunfo, 10:00 horas
  • Quintas Carolinas, 10:45 horas

12 de noviembre:

  • Villa Vieja, 9:00 horas
  • La Villa, 11:30 horas
  • Industrial, 12:15 horas

13 de noviembre:

  • CEDEFAM Vallarta, 10:30 horas
  • Unidad Karike, 12:30 horas

14 de noviembre:

  • CEDEFAM 2 de Junio, 9:00 horas
  • Villa Nueva, 12:00 horas

18 de noviembre:

  • Insurgentes, 9:00 horas
  • Lomas Karike, 9:00 horas
  • Unidad, 11:15 horas
  • Diego Lucero, 12:45 horas

19 de noviembre:

  • Martín López, 13:00 horas

20 de noviembre:

  • Panorámico, 9:00 horas
  • Colinas del Sol, 9:00 horas
  • Granjas, 9:45 horas
  • Jardines del Saucito, 12:00 horas

21 de noviembre:

  • Cerro de la Cruz, 9:00 horas

24 de noviembre:

  • Aires del Sur, 10:30 horas

25 de noviembre:

  • Dale, 10:15 horas
  • Valle de La Madrid, 11:00 horas
  • Díaz Ordaz, 11:45 horas
  • Rosario, 12:30 horas

27 de noviembre:

  • Ranchería Juárez, 12:00 horas

28 de noviembre:

  • Mármol III, 9:00 horas
  • Vistas Cerro Grande, 12:00 horas

2 de diciembre:

  • Lealtad II, 11:00 horas
  • Lealtad I, 12:30 horas
  • Desarrollo Urbano, 12:30 horas

3 de diciembre:

  • Santa Rosa, 9:00 horas

4 de diciembre:

  • Arturo Gámiz, 9:00 horas
  • Popular, 13:30 horas
  • CEDEFAM Palestina, 13:30 horas

5 de diciembre:

  • CEDEFAM Punta Oriente, 9:45 horas

Se exhorta a las y los adultos mayores a acudir con su carnet, al centro comunitario que registraron como punto de recolección. Asimismo, se les pide acudir a la hora correspondiente.

Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones 2232 y 2239 de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:00 pm o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, en el mismo horario de atención.

Tags :paam