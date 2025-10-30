Reforzará Policía Municipal rondines para seguridad de niñas y niños en Halloween

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, reforzará los rondines de vigilancia por Halloween este 31 de octubre, donde niñas y niños salen disfrazados por las calles a pedir dulces.

Además, se desplegará un operativo por parte de la Subdirección Táctica al exterior de la conocida “Casa Embrujada de Lomas” ubicada en Lomas del Santuario, esto con la finalidad de que no ingresen a la propiedad durante estas festividades.

Para seguridad de las familias chihuahuenses sigue estas recomendaciones:

Los menores siempre deben de ir acompañados de un adulto.

Procura que las prendas de vestir incluyan elementos reflejantes o colores llamativos para que sean visibles por la noche

Recorre calles bien iluminadas, cruzar con precaución y camina siempre por la baqueta

No lances huevos ni otros artículos a casas o vehículos, ya que representa una falta administrativa y puedes ser detenido.

Es importante que ante cualquier emergencia o si se detecta alguna situación sospechosa, pidas ayuda a través de la línea 9-1-1 o en la app Marca el Cambio.

La vigilancia se concentrará en toda la ciudad con presencia en puntos estratégicos, para atender de manera oportuna los reportes ciudadanos, ya sea vandalismo, ruido excesivo y concentración de personas.