HomeLocalInicia Conecta Chihuahua, el encuentro de negocios más grande de la ciudad
Local

Inicia Conecta Chihuahua, el encuentro de negocios más grande de la ciudad

Michelle Mtzchihuahuadestacado

Esta mañana se llevó a cabo la inauguración de Conecta Chihuahua, el proceso de vinculación empresarial más grande de la capital.

El evento fue encabezado por el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández; el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Treviño; y el director de Desarrollo Económico y Competitividad, José de Jesús Jordán, quienes dieron el arranque oficial del encuentro.

El objetivo de Conecta Chihuahua es impulsar el crecimiento económico del estado, fortaleciendo a las pequeñas y medianas empresas mediante procesos de apoyo comercial y oportunidades de expansión a través de la colaboración.

El presidente de Coparmex destacó que este encuentro representa una oportunidad clave para conectar a las pymes con 17 grandes cadenas comerciales, generando alrededor de 700 citas de negocio, lo que se traducirá en más empleo y confianza para el mercado chihuahuense.

Durante el evento, DHL y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) firmaron un convenio de colaboración que otorgará hasta un 55% de descuento en envíos nacionales y un 65% en internacionales para las empresas locales participantes.

Tags :chihuahuadestacado