Inicia Conecta Chihuahua, el encuentro de negocios más grande de la ciudad

Esta mañana se llevó a cabo la inauguración de Conecta Chihuahua, el proceso de vinculación empresarial más grande de la capital.

El evento fue encabezado por el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández; el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Treviño; y el director de Desarrollo Económico y Competitividad, José de Jesús Jordán, quienes dieron el arranque oficial del encuentro.

El objetivo de Conecta Chihuahua es impulsar el crecimiento económico del estado, fortaleciendo a las pequeñas y medianas empresas mediante procesos de apoyo comercial y oportunidades de expansión a través de la colaboración.

El presidente de Coparmex destacó que este encuentro representa una oportunidad clave para conectar a las pymes con 17 grandes cadenas comerciales, generando alrededor de 700 citas de negocio, lo que se traducirá en más empleo y confianza para el mercado chihuahuense.

Durante el evento, DHL y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) firmaron un convenio de colaboración que otorgará hasta un 55% de descuento en envíos nacionales y un 65% en internacionales para las empresas locales participantes.