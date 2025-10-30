Detiene SSPE a sujeto tras persecución aérea en Guachochi

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvo a Javier Hiram G. C., de 33 años de edad, por el delito de desobediencia y resistencia a particulares, en el municipio de Guachochi, como resultado de las acciones permanentes de vigilancia en la región.

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía del pasado miércoles, cuando personal de la Policía del Estado que realizaba patrullaje aéreo en helicóptero detectó un vehículo circulando sobre la carretera Guachochi a Rocheachi. Al notar la presencia de la aeronave, el conductor aceleró de manera abrupta, lo que generó una alerta operativa.

Ante la conducta evasiva, la tripulación aérea dio seguimiento al vehículo, lo que derivó en una breve persecución aérea, mientras unidades terrestres de la Subsecretaría de Despliegue Policial se coordinaron y avanzaron hacia la zona.

Gracias a la comunicación constante entre los equipos aéreos y terrestres, el sujeto fue interceptado y detenido kilómetros más adelante. Además, se aseguró el vehículo en cuestión: una camioneta Cadillac Escalade, modelo 2002, misma que, junto con el detenido, fue puesta a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Este resultado se suma a las acciones del operativo permanente en Guachochi, instruido por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, el cual contempla una colaboración internacional con las fuerzas federales y las Fiscalías, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y garantizar la tranquilidad de las familias en la zona.