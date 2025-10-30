Dron con explosivos ataca casa de la madre de ‘El Chapo’ en Sinaloa: video revela el ataque.

Publimetro

Por Alejandro Granados

Testigos reportan detonaciones y explosiones de drones que obligaron a los vecinos a refugiarse.

Un hombre apodado ‘El Músico” integrante del grupo de narcotráficantes liderado por “El Chapo” Isidro se grabó manejando un dron DJI en el momento que arroja un explosivo sobre la casa de doña Consuelo Loera, quien en vida fuera la mamá de Joaquín “El Chapo’ Guzmán Loera, ubicada en el poblado de La Tuna, municipio de Badiraguato.

El incidente ocurrió el martes 28 de octubre y fue registrado en video por los agresores, quienes manipulaban un dron para soltar un artefacto explosivo. Testigos relataron haber escuchado detonaciones y ráfagas provenientes de drones, lo que obligó a varios habitantes de comunidades cercanas, como La Palma y El Chorro, a refugiarse.

El ataque se produce un día después de que el mismo grupo disparara explosivos contra una camioneta vinculada a Aureliano Guzmán Loera, apodado “El Guano-Calabazas”, hijo de la matriarca, en un camino hacia La Tuna.

Según expertos que han analizado los videos, los operadores de los drones muestran gran precisión y experiencia, utilizando la visibilidad nocturna y la maniobrabilidad de los vehículos para calcular distancias y puntos de impacto.

Ataque con dron a la casa de la mamá de El Chapo Guzmán (Foto: X)

Guerra entre Los Chapitos y La Mayiza

Este atentado ocurre exactamente un año después de que Los Chapitos fueran señalados por lanzar bombas con drones sobre la comunidad de Vascogil, Durango, en medio de la disputa contra los hermanos Cabrera Sarabia, aliados de Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”.

Las autoridades estadounidenses, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), han ofrecido recompensas millonarias por información que conduzca a la captura de Aureliano y otros miembros de la familia Guzmán, señalados por narcotráfico internacional y considerados armados y peligrosos.

El caso reaviva la preocupación por el uso de drones con fines criminales en el Triángulo Dorado del narcotráfico, donde los grupos delictivos continúan perfeccionando sus métodos de ataque y evasión.