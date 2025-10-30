Lanzan programa “Descuentos en recargos” y el “Teso – chat”, para pagar predial en whatsapp

La tesorera municipal, Amanda Córdova, hizo la invitación para que los ciudadanos aprovechen el programa “Descuentos en recargos del predial”, que estará vigente a partir del 01 de noviembre y hasta el 31 de diciembre habrá un descuento del 100 por ciento en recargos, por primera vez en la historia ya que el alcalde Marco Bonilla está consciente de que no ha sido un año fácil para los chihuahuenses por temas internacionales que detienen las inversiones en la entidad.

Con dicho operativo se pretende apoyar a todos los ciudadanos que adeuden predial de años anteriores, a fin de que puedan ponerse al corriente en el pago de este concepto, y en enero puedan pagar con normalidad lo que se traduce en mejores servicios para todos.

Recordó que existen 10 puntos fijos además de medios electrónicos en donde participan hasta seis tarjetas de crédito a seis meses sin intereses.

Para consultar tu adeudo y proceder con el pago también con descuentos en tarjetas de crédito puedes hacerlo a través del WhatsApp: 614 120 00 13

Descuento del 100% en recargos para personas físicas (ciudadanos). “Nos hemos ocupado y preocupado de mantener finanzas sanas, lo cual nos ha permitido poder brindar y mejorar el mayor número de servicios públicos a la ciudadanía”, señaló la tesorera; quién también acotó que se ha trabajado de forma responsable, profesional y transparente con el recurso que aportan las personas que cumplen con sus obligaciones.

Las cajas receptoras son:

-Desarrollo Urbano

Calle Presa Chuvíscar #1108.

Horario de lunes a viernes: 8:00 a 17:00 horas, sábados: 8:00 a 14:00 horas.

-Rastro TIF

Periférico Lombardo Toledano #13401.

Horario de lunes a viernes: 8:00 a 14:00 horas.

-Villa Juárez

Calle 3ra y 16 de Septiembre S/N.

Horario de lunes a viernes: 8:00 a 17:00 horas. Sábados: 8:00 a 14:00 horas.

-Relleno Sanitario

Kilómetro 7.5 Carretera Aldama.

Horario de lunes a sábados: 8:00 a 15:00 horas.

-Sucursal Centro

Calle Allende No. 7 colonia Centro.

Horario de lunes a viernes: 8:00 a 17:00 horas. Sábados: 8:00 a 14:00 horas.

-Tesorería Municipal

Calle Mina #408 colonia Centro.

Horario Atención a grupos vulnerables EXCLUSIVAMENTE De lunes a viernes: 7:00 a 17:00 horas. Sábados: 8:00 a 14:00 horas.

-Asociación Ganadera

KM. 8.4 Carretera a Cuauhtémoc.

Horario de lunes a viernes: 8:30 a 15:00 horas. Sábados: 9:00 a 13:00 horas.

-Seguridad Pública Norte

Avenida Homero #500.

Horario de lunes a domingo: 8:00 a 17:00 horas.

-Alsuper Nogales

Avenida Cristóbal Colón esquina con Circuito Universitario Local #6.

Horario de lunes a viernes: 8:00 a 17:00 horas. Sábados: 8:00 a 14:00 horas.

-Parque Fundadores

Calle Miguel Barragán y Portugal Kiosco Cibernético.

Horario de lunes a viernes: 8:00 a 17:00 horas. Sábados: 8:00 a 14:00 horas.

-Seguridad Pública Sur

Avenida Pacheco #8800.

Horario de lunes a domingo: 8:00 a 17:00 horas.

-Edificio Del Banco Comercial Mexicano

Avenida Independencia y Victoria colonia Centro, Plaza de Armas.

Horario de lunes a viernes: 8:00 a 17:00 horas. Sábados: 8:00 a 14:00 horas.