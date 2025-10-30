Realizan examen toxicológico sorpresa a municipales

Durante la mañana de este jueves 30 de octubre se llevó a cabo el examen toxicológico a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en cumplimiento del requisito solicitado por la Secretaría de la Defensa Nacional, con referencia a la Licencia Colectiva 166.

Lo elementos fueron citados una vez que finalizaron su turno y conforme a la solicitud emitida por los mandos adscritos a las diferentes grupos de la corporación, con la intención de continuar con las acciones de seguridad que se trabajan a diario en la ciudad y sin el descuido de ninguno de los distritos.

Fue en las instalaciones del Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre en donde se reunieron los elementos municipales, en cumplimiento de su obligación al formar parte del personal operativo por su portación de armamento.