Quitan 13 rutas del AIFA a EU ‘hasta que México deje de jugar y cumpla’.

La nueva orden del gobierno estadounidense cancela todos los servicios combinados entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos recortará 13 rutas actuales o planificadas de aerolíneas mexicanas hacia su territorio, en respuesta al incumplimiento del acuerdo de transporte aéreo de 2015, anunció este martes por la noche el secretario Sean Duffy.

Con esta medida, el gobierno de Donald Trump no permitirá a las aerolíneas mexicanas operar vuelos nuevos y algunos ya existentes desde el AIFA, ubicado en el Estado de México.

La nueva orden del gobierno estadounidense cancela todos los servicios combinados —aquellos en los que las aerolíneas transportan pasajeros y carga en el mismo vuelo— entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Además, la medida congela cualquier expansión de dichos servicios por parte de aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, según un comunicado de prensa del Departamento.

Las acciones responden al incumplimiento continuo de México con el acuerdo bilateral de 2015 y a un “comportamiento anticompetitivo persistente”, indicó la dependencia.

Agregó que México ha cancelado o congelado vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años, en violación del tratado.

“Hasta que México deje de jugar y cumpla con sus compromisos, seguiremos haciéndolo responsable”, dijo Duffy en un comunicado.

“Ningún país debería poder aprovecharse de nuestras aerolíneas, de nuestro mercado ni de nuestros pasajeros sin consecuencias”, agregó.