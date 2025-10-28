Vuelca camión con monos infectados de herpes, hepatitis C y COVID en Mississippi, uno huyó.

24 HORAS

por Luis Enrique Orduna Ramirez

En Mississippi, un camión que transportaba monos rhesus (Macaca mulatta) infectados de herpes, hepatitis C y COVID volcó y uno de los primates huyó; autoridades están en su búsqueda.

El incidente se registró la tarde de este martes 28 de octubre en la carretera interestatal 59, en Heidelberg, que se ubica en el Condado de Jasper, en Mississippi, Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Jasper, el camión transportaba a los monos infectados con hepatitis C, herpes y COVID en la carretera en Mississippi, los cuales tenían como destino un laboratorio de pruebas en Florida.

Los monos son propiedad de la Universidad de Tulane y ante la situación emitió un comunicado en el cual señaló que los primates “no son infecciosos”:

“Los primates no humanos del Centro Nacional de Investigación de Primates de Tulane se proporcionan a otras organizaciones de investigación para el avance científico. Los primates en cuestión pertenecen a otra entidad y no son infecciosos. Estamos colaborando activamente con las autoridades locales y enviaremos un equipo de expertos en cuidado animal para ayudar según sea necesario”.

Por su parte Randy Johnson, sheriff del condado de Jasper, dijo a medios locales que en el vehículo estaban 21 monos de los cuales 6 escaparon, pero posteriormente lograron neutralizar a 5 de ellos, solo uno de ellos pudo librarse de la persecución y se dirigió a una zona boscosa.

El Departamento del Sheriff del Condado de Jasper agregó que sacrificó a todos los monos a excepción del que escapó y del cual están a su búsqueda.

Randy Johnson pidió a los pobladores no acercarse al primate, ya que se considera “agresivo como los humanos” y al momento de tener un avistamiento, llamar de inmediato al 911.