Invita Municipio a “Premier Historias Cortas de Terror 2025”.

El Gobierno Municipal de Chihuahua invita a la “Premier Historias Cortas de Terror – Edición 2025”, una colección de producciones cinematográficas inspiradas en leyendas y relatos tradicionales de México y Chihuahua, creadas por talentos del estado.

La premier oficial se realizará mañana en Cinépolis Fashion Mall a las 7:00 pm. Posteriormente, las funciones continuarán jueves, viernes, sábado y domingo en Cinépolis Vallarta, con dos funciones por día, 6:10 y 8:45 pm, y un costo de 65 pesos por boleto para que más familias chihuahuenses puedan disfrutar de este contenido cinematográfico local.

La edición 2025 reúne cinco producciones:

Los que nadie recuerda (Camargo) – Inspirada en el primer panteón municipal de la ciudad.

El Chupacabras (Camargo) – Basada en relatos populares de comunidades rurales.

Expediente M (Meoqui) – Recrea la leyenda de los “monitos de Meoqui”.

La Llorona (Chihuahua) – Una de las leyendas más representativas del folclore mexicano.

El Cura (Chihuahua) – Narra la historia de la tortura de Miguel Hidalgo en la capital del estado.

En su primera etapa, las películas se exhibirán en Cinépolis de cinco municipios del estado. Además, el proyecto se complementa con los programas Cine en tu escuela y Cine en tu comunidad, que llevarán estas historias a nuevos públicos en todo el estado.

El proyecto busca fortalecer el vínculo entre la cultura, el arte y la identidad chihuahuense, impulsando la difusión del cine independiente como una herramienta de desarrollo cultural y económico. De esta manera, Chihuahua Capital se consolida como un referente nacional en la promoción del talento creativo y el fortalecimiento de la economía cultural.

Con Historias Cortas de Terror 2025, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la promoción del arte, la cultura y el talento chihuahuense, consolidando a la capital como un espacio creativo, dinámico e impulsor de la identidad local.