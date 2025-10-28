Avanzan obras del Programa de Infraestructura Educativa
El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, realizó seguimiento de obras en las escuelas beneficiadas del Programa de Infraestructura Educativa, gracias a la aportación del Estado y la Fundación del Empresariado Chihuahuense.
Por medio del Departamento de Infraestructura Educativa, informa los avances de obra y entrega de apoyos en las instituciones:
- Jardín de Niños María Boschetti Alberti: Rehabilitación eléctrica al 90%.
- Sec. Estatal 3013: Rehabilitación eléctrica al 95%.
- Jardín de Niños Arturo Gamiz 1400: Rehabilitación eléctrica al 60%.
- Jardín de Niños Chac Mool: Rehabilitación eléctrica al 90%.
- Jardín de Niños Jean Piaget: Rehabilitación eléctrica al 60%.
- Jardín de Niños Marta Andrade del Rosal: Rehabilitación eléctrica al 60%.
- Primaria Esfuerzo Compartido: Rehabilitación eléctrica al 60%.
- Primaria José Vasconcelos Calderón: Rehabilitación eléctrica y cocina al 40%.
- Jardín de Niños 18 de marzo 1084: Andadores (banquetas) al 90%.
- Sec. Estatal 3044: Murete de contención al 30%.
- Jardín de Niños Godofredo de Koster 1356: Rehabilitación de baños al 60%.
- Jardín de Niños Fco. Gabilondo Soler: Rehabilitación de baños al 50%.
- Jardín de Niños Ángel Trías 1050: Rehabilitación de baños y baños adosados al 30%.
- Jardín de Niños Julio Verne 1341: Rampas y pisos al 100%.
- Primaria Valentín Gómez Farías: Rehabilitación eléctrica al 60%.
El objetivo de este programa es generar condiciones óptimas para el aprendizaje y aprovechamiento de sus estudiantes, mejorando los espacios educativos públicos de nivel básico y medio superior, a través de acciones de mantenimiento, ampliación, rehabilitación y/o construcción de su infraestructura.
En esta edición del Programa de Infraestructura Educativa se ha beneficiado a 48 escuelas de nivel básico y medio superior con una inversión de 43 millones 363 mil 372 pesos, con los cuales se busca generar condiciones óptimas para el aprendizaje y aprovechamiento de estudiantes, mejorando los espacios educativos a través de acciones de mantenimiento, ampliación, rehabilitación y/o construcción de su infraestructura.