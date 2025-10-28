Expone DIF Municipal de Chihuahua modelo “Alianza por Ti, por Todos” en asamblea regional de RMCAN

Jalisco.- En el marco de la Asamblea Regional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN), celebrada en Zapopan, Jalisco, la presidenta del DIF Municipal de Chihuahua, Karina Olivas, presentó el modelo “Alianza por Ti, por Todos”.

Karina Olivas, les compartió que esta iniciativa une al Gobierno Municipal de Chihuahua, la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC) y diversas organizaciones, para conformar una bolsa de inversión para apoyar programas en defensa y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Por otro lado, explicó que para este modelo se analizaron diversas situaciones que pueden afectar a jóvenes como el consumo de sustancias, problemas de salud metabólica, embarazo a temprana edad y los conflictos familiares, y con ello, trabajar en crear estrategias preventivas.

Explicó que, como parte de estas acciones, se consolidó el programa “Conecta Contigo”, una estrategia de prevención de riesgos que busca detectar, canalizar y dar seguimiento a estudiantes que enfrentan factores de vulnerabilidad; “gracias a la colaboración interinstitucional, este programa beneficia actualmente a más de 22 mil adolescentes en 22 escuelas de Chihuahua Capital”, agregó.

“Cuando gobierno, iniciativa privada y sociedad civil nos aliamos, los resultados se multiplican. En Chihuahua hemos comprobado que trabajando juntos podemos mejorar la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes, brindándoles entornos más saludables y seguros”, señaló Karina Olivas.

El modelo “Por Ti, por Todos” se ha consolidado como un referente nacional, al mostrar que la colaboración intersectorial es una vía efectiva para responder a los principales retos sociales y fortalecer la convivencia comunitaria desde las aulas, las familias y los espacios públicos.