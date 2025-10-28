Alerta Vial, trabajará Municipio en recarpeteo en tramo de la avenida Miguel Barragán

El Gobierno Municipal, a través del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), emite una alerta vial por los próximos trabajos de recarpeteo en el tramo de la avenida Miguel Barragán que abarca de la calle Gabriela Mistral hasta la calle España, de Sur a Norte, por lo que se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por el sector.

Este proyecto de mejora de la carpeta asfáltica contempla la atención total de 6 mil 1 metros cuadrados con un espesor de 3.5 centímetros, asegurando una circulación más ágil y segura para quienes habitan en la zona.

Cabe señalar que los trabajos iniciarán este miércoles en un horario de 7:00 am a 6:00 pm, motivo por el cual se invita a transitar por el área con precaución, respetar los señalamientos viales y planear rutas alternas para evitar demoras.